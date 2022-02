LIVE: Dom brengt Beerschot op voorsprong

De tijd begint te tikken voor Beerschot om nog het behoud te verzekeren. Terwijl de tegenstander van vanavond, Sporting Charleroi nog een waterkans maakt op Play-Off 1. Tijd om vooruit te blikken.

Voor beide clubs gaat het geen rustig seizoenseinde worden. Beerschot moet op welke manier dan ook proberen punten pakken om het behoud veilig te stellen. Terwijl Sporting Charleroi een goede kans maakt op de Europe Play-Offs, maar ook nog niet volledig is uitgeteld voor de Champions Play-Off.

Beerschot

De thuisploeg kreeg vorige week geen voet aan de grond tegen Cercle Brugge, dus moet het vanavond in eigen huis proberen punten te pakken. Het kan alvast rekenen op een bijna volledige kern om dit te realiseren. Alleen Biebauw is geblesseerd en Noubissi zit één van zijn twee speeldagen schorsing uit.

Voor Radic is het oppassen geblazen want hij staat op één gele kaart van een wedstrijd schorsing.

Sporting Charleroi

De 'Zebra's' verloren vorig weekend in eigen huis met zware 0-3 cijfers tegen Union in een bewogen wedstrijd. Kansen en balbezit genoeg tot slot 45 minuten met een man meer, maar toch geen punten op het einde van de rit. Toch is Sporting Charleroi nog niet volledig uit de 'running' voor Play-Off 1. Het verschil met Anderlecht (nr.4) bedraagt nu al wel 8 punten, maar er zijn nog 18 punten te verdienen. Mathematisch kan het nog.

Sporting Charleroi moet het wel doen zonder smaakmaker Morioka die geblesseerd is. Net zoals Van Cleemput en en Willems. Vooral het wegvallen van Morioka met vier doelpunten en zeven assists is een aderlating voor de ploeg uit het 'zwarte land'.

Zet in op Beerschot en bij winst verviervoudigd je inzet!!