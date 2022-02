Club Brugge - Antwerp (LIVE): 36' Club buigt scheve situatie in vijf minuten om: 2-1!

Om 13:30 staat de kraker tussen Club Brugge en Royal Antwerp op het programma. Zoals verwacht zit de belofte van het jaar Charles De Ketelaere niet in de selectie van Club Brugge nadat hij zich eerder deze week aan de schouder blesseerde op training.

Met 10 doelpunten sinds de jaarwisseling is Charles De Ketelaere aan een sterke tweede seizoenshelft bezig, toch zal hij de topper tegen Antwerp vanuit de tribune moeten bekijken. Het is afwachten wie zijn vervanger zal zijn. De logische keuzes zijn Adamyan of Dost, maar op de persconferentie sprak coach Alfred Schreuder ook over de goeie ontwikkeling van Antonio Nusa. Uit ervaring is gebleken dat Schreuder durft te verassen met zijn keuzes. De Oekraïner Eduard Sobol zit wel in de selectie. Afwachten dus wat het wordt.