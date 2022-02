PO 1 is weg voor Racing Genk, maar kunnen ze rug rechten tegen Kortrijk om in top acht te blijven?

Na het verlies tegen Anderlecht afgelopen week, is de hoop om nog play off 1 te spelen helemaal weg bij Racing Genk. Maar zoals trainer Bernd Storck al aangaf na het treffen met Anderlecht, moet Genk nog wel alles op alles zetten in de laatste competitiewedstrijden.

Want de Limburgers lonkten dan wel naar de top 4, ze staan zelf pas 8e en dus op de laatste plaats om nog een play off-ticket af te dwingen; "We moeten niet naar de top 4 kijken maar naar beneden nu want het kan zijn dat we nog uit die top 8 vallen", wist Storck te zeggen.

Cercle Brugge en STVV speelden gelijk in hun zaterdagwedstrijd waardoor Genk toch nog wat ademruimte heeft maar als er verloren wordt van Kortrijk zondag, hijgen De Kerels met 1 puntje verschil wel in de nek van Racing Genk. Met ook nog wedstrijden tegen Cercle en STVV in het verschiet, heeft Genk wel het lot in eigen handen.

Voor KV Kortrijk biedt de verre verplaatsing naar Limburg een laatste kans om nog te geloven in een ticket voor de play offs. Ze toonden zich eerder al razend ambitieus maar staan voorlopig pas op de 11e plaats. Met een overwinning kan dat echter plaats 9 worden.