Live: Brengt tweede helft doelpunten?

Het seizoen van STVV was op z'n zachtst gezegd wisselvallig te noemen. Maar na een 9/9 in de competitie doen ze weer helemaal mee voor de knikkers.

Voor KV Oostende lijkt het behoud nu echt wel veilig na de overwinning tegen Standard van vorige week. De Kustboys hebben nu 8 punten voorsprong op Seraing met nog 6 wedstrijden te gaan. Bovendien hebben ze met Standard, Eupen en Zulte Waregem nog drie ploegen die als buffer dienen tussen hen en de voorlaatste plaats.

© photonews

Voor STVV leek het lange tijd een kleurloos seizoen te worden maar na de 9 op 9 doen de Kanaries helemaal mee voor play off 2. Ze hebben slechts 4 punten achterstand op Racing Genk en zitten in de goede flow. Met nog wedstrijden tegen Beerschot, Zulte Waregem en Standard op de laatste drie speeldagen mag er in STVV gedroomd worden van een top 8 plek.

Maar dan moet er eerst wel gewonnen worden in de Diaz Arena in Oostende. Het wordt dan ook uitkijken of superster Shinji Kagawa voor de eerste keer in de basis zal verschijnen. Tegen OHL en Union moest hij tevreden zijn met een handvol speelminuten.

Bet-tips bij Betfirst

STVV zet door en wint ook in Oostende: x3.60

3 goals of meer: x4.60