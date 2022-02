Volg OH Leuven - Anderlecht vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Sinds de nederlaag bij leider Union loopt het bij Anderlecht weer beter. Club Brugge en Antwerp komen zo weer in het vizier en die spelen zondag tegen mekaar. Er vallen voor paars-wit dus weer zaakjes te doen. Dan moet er wel gewonnen worden in Leuven.

Dat kan een verre van simpele opdracht zijn, weten ze ook in Genk, dat eerder deze maand 2-1 ging verliezen bij OHL. Dat was één van de overwinningen die bijdroegen aan de 9 op 9 die de spelers van Marc Brys neerzetten. Die werd dan weer gevolgd door een uitschuiver in Sint-Truiden, waar OHL het vooral liet liggen door een matige eerste helft.

Anderlecht heeft dus op zijn beurt een 9 op 9 gerealiseerd door Zulte Waregem, Eupen en Genk te kloppen. Vooral de overtuigende driepunter tegen de Limburgers moet de burger moed geven. Kompany wil graag naar boven kijken en zich niet te veel zorgen moeten maken over deelname aan play-off 1. Gaat zijn elftal winnen in Leuven, dan kan dat ook écht en worden Club en Antwerp onder druk gezet.

Malinov geschorst

Brys rekent wellicht op Mandela Keita om de geschorste Malinov te vervangen. Sinds de promotie naar 1A verloor OHL nog niet van Anderlecht: een knappe statistiek, aan de Brusselaars om eindelijk die reeks te beëindigen. Kompany kan in principe zijn basiself behouden, alle titularissen van vorig weekend zijn opnieuw beschikbaar.

