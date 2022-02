Volg Standard-Gent hier live vanaf 18u30

AA Gent kan mits winst naderen tot op drie punten van Anderlecht vanavond. Daarvoor moeten ze dus winnen van het noodlijdend Standard, dat in de voorbije twee matchen niet tot scoren kwam en straks nog meer in degradatiegevaar kan zitten.

Vanavond staat immers nog Zulte Waregem-Seraing op het programma, een echte kelderkraker. Als de buren winnen van Essevee, staan ze ineens op drie punten van de Rouches. Standard is thuis trouwens ook de slechtste ploeg in 1A en kon de voorbije vijf thuismatchen niet winnen.

Gent is daarentegen opengebloeid sinds het koningskoppel Depoitre-Tissoudali herenigd is. Tissoudali scoorde drie keer en gaf één assist in de voorbije drie matchen, Depoitre was goed voor twee goals en een assist. Telkens wonnen de Buffalo's.

Luka Elsner moet ook vrezen voor zijn job. Hij kreeg nog tijd tot dit weekend en kan beter een goed resultaat voorleggen of ook dat avontuur is al voorbij.

Het gebeurt niet veel, maar Gent is zelfs favoriet in Sclessin. BetFIRST geeft hen een quotering van 1,80 terwijl winst van Standard al op 4,80 wordt ingeschat. Interesse, ga via deze link eens een kijkje nemen...