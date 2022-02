LIVE Union-Eupen: Bebloede Peeters heeft verzorging nodig

Union kan vandaag zekerheid hebben over play-off 1, maar moet het wel doen zonder succesduo: "Hij is mix tussen Vanzeir en Undav"

Union SG is mits winst tegen Eupen zekere dat het play-off 1 speelt, als daar nog enige twijfel over was... De Oostkantonners konden uit de voorbije vijf matchen slechts één schamel puntje rapen.