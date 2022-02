Voor Zulte Waregem en Seraing is het stilaan echt wel do or die in de afsluiter van de speeldag.

Zulte Waregem telt momenteel 26 punten, de bezoekers uit Luik volgen op drie punten en dus is het voor beide ploegen duidelijk. Essevee kan een prima zaak doen door te winnen, Seraing kan op gelijke hoogte komen door te winnen. Resultaat Zal de angst regeren of zal het net een leuke partij worden? "De manier waarop is nu niet belangrijk, het resultaat telt", gaf coach Timmy Simons vooraf aan. Bij de thuisploeg zal Sammy Bossut opnieuw in doel staan. Hij werd vorige week nog gepasseerd, maar Bostyn (die er 5 tegenkreeg in Kortrijk) is door een blessure out. Wie zal het halen? De bezoekers kunnen meer dan drie keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!