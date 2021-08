Volg Beerschot tegen Union SG hier LIVE

Beerschot was vorig seizoen de revelatie van de Jupiler Pro League en deze middag ontvangen ze mogelijks de revelatie van dit seizoen, namelijk Union. Tijd om vooruit te blikken.

Beerschot kende vorig seizoen een uitstekend debuut seizoen in de Jupiler Pro League. Na het vertrek van Losada werd het sprankelende voetbal en de resultaten iets minder. Toch speelden ze tot de laatste thuiswedstrijd voor een plek in de Europe Play-Offs.

Onder de nieuwe trainer, Peter Maes, is Beerschot nog zoekend en nog op zoek naar versterkingen. Met een één op zes zijn ze niet schitterend aan het seizoen begonnen al zal de puntendeling op het veld van AA Gent wel vertrouwen hebben geschonken.

Union SG speelde vorig seizoen vlot kampioen in 1B. Dit met sprankelend voetbal dat bol staat van de hoge intensiteit, snelle combinaties en zeer doelgericht voetbal. Union SG ligt niet in de bovenste schuif bij de kalendercommissie want de eerste twee speeldagen waren al pittig. Stadsgenoot Anderlecht werd op de openingspeeldag vlot opzij gezet terwijl Club Brugge met de nodige moeite de drie punten kon meenemen in het Dudenpark vorige week.

Bij Union SG spelen Guillaume François en Dante Vanzeir, beide spelers waren in een recent verleden nog actief bij Beerschot. Het zal een blij weerzien worden tussen alle partijen.

Beerschot

Beerschot moet alleen Sanusi missen omwille van een blessure. Peter Maes kan voor de rest rekenen op een volledig fitte kern. Nieuwkomer Issa Soumaré en bijna nieuwkomer Femi Seriki zijn nog niet speelgerechtigd en moeten de wedstrijd vanuit de tribune volgen.

Union SG

Felice Mazzu kan rekenen op een volledig fitte kern en geen geschorsten. De Brusselaars kunnen dus op volle sterkte aantreden op Het Kiel.

Zet in op winst voor Beerschot en verviervoudig je inzet!!