Volg Club Brugge - Cercle Brugge om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Nadat het niet lukte tegen Eupen, moet die eerste thuiszege voor Club er nu wel komen. Cercle is echter niet slecht aan het seizoen begonnen en droomt van een stunt in de stadsderby. Het zou er eentje zijn met extra waarde, nu zoveel jeugdspelers deel uitmaken van de eerste ploeg.

Club Brugge sleepte tegen Eupen in extremis een 2-2 uit de brand en won gevleid op het veld van het enthousiaste Union. Het sprankelt dus nog niet bij blauw-zwart, maar bij een zege in de Brugse derby heeft het wel 7 op 9. Dan is de competitie toch behoorlijk ingezet. Clement beschikt over een nagenoeg volledig fitte kern. Het kan dus best zijn dat één van de gevestigde waarden rust krijgt en op de bank begint.

In delen van de wedstrijden tegen Beerschot en OHL was Cercle de betere ploeg. Het komt er nu op aan om het beste niveau nu nog langer aan te houden (tegen OHL kantelde het spelbeeld in de loop van de match). Zes spelers uit de eigen jeugd zitten in de wedstrijdkern. Zij beseffen maar al te goed wat een sterk resultaat in de derby zou betekenen. Coach Vanderhaeghe had het dan ook over een kans om 'geschiedenis te schrijven'.

Vanderhaeghe zit wel nog met enkele geblesseerden. Van der Bruggen herstelt nog altijd van de trap die hij kreeg op speeldag 1. Ook Miangue, Koshi en Kanouté zijn out. Bij Club Brugge nog geen Persyn in de selectie: de nieuwkomer moet eerst zijn fysieke achterstand nog wegwerken.

