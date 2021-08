Behoudt verrassende leider KV Kortrijk het maximum van de punten of boekt KRC Genk haar eerste overwinning van het seizoen?

Om 20u45 staan KV Kortrijk en KRC Genk tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Een belangrijke match voor de Limburgers, want ze zoeken nog altijd naar hun eerste overwinning van het seizoen. KV Kortrijk staat dan weer verrassend aan de leiding in het klassement.