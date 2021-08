KAS Eupen bezorgt Mechelen met gretige comeback nieuwe nederlaag

KV Mechelen en KAS Eupen gingen op zaterdag in de vooravond op zoek naar een nuttige driepunter in de Jupiler Pro League. Het leverde een nagelbijter met wisselende kansen op Achter de Kazerne.

De volgende thuiswedstrijd van KV Mechelen wordt er normaal gezien eentje met alle supporters die dat wensen op post, als de covidmaatregelen het toelaten. Maar ook met een minder gevuld Achter de Kazerne daverden de tribunes als vanouds.

Even wakker worden

Zowel Wouter Vrancken (na de nederlaag in Seraing) als Stefan Krämer na de puntendeling van vorige week zagen geen redenen tot wisselen in de basiself. Vrancken had wel een reactie gevraagd van zijn spelers, maar kreeg die niet meteen.

© photonews

Vanlerberghe en co waren nog niet helemaal wakker, maar Ngoy nam het cadeau niet aan. Het zorgde er wel voor dat de thuisploeg wakker schoot en de match in handen nam en steeds meer ten strijde trok. Die druk leverde uiteindelijk ook op.

Bij een corner kon Vinicius Souza staalhard tegen de touwen koppen: 1-0, meteen ook de ruststand in een eerder matige eerste 45 minuten voetbal. Beterschap na de koffie? We werden in ieder geval meteen verwend.

Wisselende kansen

En dan hebben we het niet over de sandwiches en koffie die ons werden aangeleverd in de perstribune, maar wel over de knappe een-twee en dito afwerking van Stef Peeters zo'n vijf verdiepingen lager in Mechelen: 1-1 en alles te herdoen.

© photonews

© photonews

Daarna kregen we kansen aan beide kanten, waarbij vooral Druijf een hele grote de nek om wist te wringen door op de doelman te mikken. Met Storm, Shved en Rocha werden aan beide kanten aanvallende intenties tussen de lijnen gebracht, maar veel zoden bracht het niet aan de dijk.

In de slotfase was het KAS Eupen dat het laken naar zich toe trok. Eerst mikte Agbadou een corner voorbij Coucke, vijf minuten later kon Embalo de boeken helemaal dicht doen. Verdedigend stond het niet stabiel bij Mechelen, Eupen maakt een prima start met 5 op 9 en verloor nog niet onder Krämer.