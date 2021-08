OHL - Sporting Charleroi - voorbeschouwing

Deze middag ontvangt OH Leuven de ploeg met minst aantal tegendoelpunten in de Jupiler Pro League namelijk Sporting Charleroi. Tijd om vooruit te blikken!

OH Leuven is het seizoen begonnen met twee gelijke spelen. Eerst tegen Zulte Waregem en nadien tegen Cercle Brugge. De Leuvenaars kenden vorig seizoen een uitstekend seizoen en zoals al dikwijls is aangetoond is het seizoen van de bevestiging het moeilijkste.

Sporting Charleroi had wat recht te zetten na vorig seizoen. Na een uitstekende start zakte de ploeg in als een pudding. Tijd voor een nieuwe wind dachten ze in Charleroi en Edward Still werd de nieuwe hoofdcoach. Die zette direct een solide verdediging neer die nog geen doelpunt incasseerde in deze nieuwe voetbaljaargang.

OH Leuven

Coach Marc Brys kan zich deze week rekenen op twee nieuwe aanwinsten. Per toeval twee voormalige spelers van Sporting Charleroi. Zo is Sebastien Dewaest nog aan het revalideren na een spierscheur en is de kans klein dat hij kan spelen. Spits, Kaveh Rezaei, kan deze middag wel zijn debuut maken in het shirt van OHL.

Sporting Charleroi

Coach Edward Still moet een aantal spelers missen voor het duel tegen OH Leuven. Zo zijn Marco Ilaimaharitra, Aboubakar Keita, Steeven Willems et Ken Nkuba onbeschikbaar omwille van blessures. Anderzijds kan de nieuwste aanwinst Adem Zorgane wel zijn debuut maken bij de Carolo's.

Volg de wedstrijd LIVE op onze website!

