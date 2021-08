Volg STVV - Zulte Waregem LIVE op VOETBALKRANT.COM!

71

Gele kaart voor Abdoulaye Sissako





69



Doelpunt van Jelle Vossen

Zulte Waregem steekt nog eens over. De bal komt aan de tweede paal bij Vossen, die de 0-2 binnentrapt.



65

Aboubakary Koita

Nelson Balongo





65

Matsubara schiet voorlangs.



61

De frustratie begint toch al wat op te borrelen bij de Truienaars. Twee mensen in de dug-out van STVV krijgen geel. Hoofdtrainer Hollerbach is Ă©Ă©n van hen.



60

STVV geeft zich nog niet gewonnen en probeert toch een tand bij te steken. Het heeft ook weinig keuze, natuurlijk.



56

Op die hoekschop begaat Lavalée een aanvallende fout.



55

Daar komt Sint-Truiden nog eens. De Bock grijpt in, maar moet wel een hoekschop toestaan.



52

Vossen zet zich knap door, maar kan niet krachtig besluiten. Het wordt een puntertje, Schmidt pakt klemvast.



50

Gele kaart voor Bent SĂžrmo





48



Doelpunt van Zinho Gano (Jean-Luc Dompé)

Daar is al een eerste doelpunt. Gano duwt binnen! De assist komt op naam van Dompé, die de bal had meegekregen van Vigen.



46

Stan Van Dessel

Rocco Reitz





46

Er is al een regenboog te zien in Sint-Truiden. Laat Ă©Ă©n van beide teams de tegenstander ook alle kleuren van die regenboog zien in de tweede helft?



45+1

Mboyo mist nog grote kans

Caufriez gaat nog eens op wandel en zet nog een goede combinatie op. Mboyo wordt zo vrijgespeeld. Hij wringt de kans de nek om en besluit naast.



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



42

Met het einde van de eerste helft in zicht is het vooral Zulte Waregem dat aandringt met offensieve acties. Het is enorm gegroeid in deze wedstrijd.



39

Even lag er ruimte voor Zulte Waregem en leken er weer een gevaarlijk standje voor doel aan te komen. Bij Sint-Truiden lopen ze het toch op tijd dicht.



37

SĂžrmo dwingt met een goede actie een vrije trap af. Het is ook nodig om de Noor tijdig af te stoppen, want hij liet dit seizoen al zien dat hij in staat is tot een ferme rush. Van de vrijschop komt uiteindelijk niets voort.



33

Dompé besluit op Schmidt

Slordig wegwerken bij STVV. Niet wegwerken, eigenlijk. Dompé krijgt zo een mooie kans, maar schiet recht op Schmidt.



32

Een schot uit de tweede lijn van Sissako gaat over en naast.



30

De regen valt met bakken uit de lucht in Sint-Truiden. Dat belooft voor wanneer er straks nog zo van die risicovolle tussenkomsten of slidings komen.



26

Bostyn neemt risico

Scherpe tegenstoot van Sint-Truiden. Bostyn moet ver uitkomen, dit is risicovol! De doelman van Zulte Waregem doet net voldoende in het duel om averij te voorkomen.



24

Een lobje van Dompé doet de netten trillen, maar het doelpunt wordt afgekeurd voor buitenspel.



23

Plaatsbal van Lavalée. Zijn vizier is niet echt goed afgesteld, zijn schot komt niet tussen het kader.



20

Essevee heeft de pressing opgevoerd. Ook STVV zet nog altijd goed druk op de man in balbezit. Daardoor is de match nu meer in balans.



16

Dompé nu met een doorsteekpassje naar de doorgelopen Vigen. Schmidt is het eerst op de bal.



15

Zulte Waregem heeft meer greep gekregen op de wedstrijd en zoekt regelmatig Dompé op de linkerflank.



11

Gele kaart voor Maximiliano Caufriez





10

Mboyo kan net niet bij een lage voorzet. Als hem dat wel gelukt was, had hij de bal maar voor het binnentikken.



8

Nu is daar de eerste Truiense doelpoging van de opgerukte Caufriez. Goede inspanning, maar het schot zoeft ruim over.



7

Een eerste keer Zulte Waregem. Gano geraakt niet tot in de zestien meter en het schot uit de tweede lijn van Sissako wordt afgeblokt.



5

STVV heeft veelal de bal in de openingsminuten. Het wil als thuisploeg zeker zijn verantwoordelijkheid nemen.



1

De bal rolt op Staaien.



1

STVV - Zulte Waregem: 0-0





17:59

Opstellingen

STVV: Daniel Schmidt - Liberato Cacace - JĂșnior Pius - Dimitri LavalĂ©e - Maximiliano Caufriez - Ko Matsubara - Chris Durkin - Stan Van Dessel - Christian BrĂŒls - IlombĂ© Mboyo - Aboubakary Koita

Bank: Rocco Reitz - Nelson Balongo - Oleksandr Filippov - Wolke Janssens - Jonathan Buatu - Kenny Steppe - Steve De Ridder



Zulte Waregem: Louis Bostyn - Ewoud Pletinckx - Cameron Humphreys - Laurens De Bock - Bent SÞrmo - Abdoulaye Sissako - Lasse Vigen - David Hubert - Jean-Luc Dompé - Zinho Gano - Jelle Vossen

Bank: Youssuf Sylla - Dion De Neve - Alieu Fadera - Bassem Srarfi - Sammy Bossut - Joost van Aken - Saido Berahino - Rousseau De Poorter