Volg STVV - Zulte Waregem om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Een ontmoeting tussen STVV en Zulte Waregem staat op Staaien op het programma. Twee teams die elk wel hun verhaal te vertellen hebben over de eerste twee speeldagen. De Kanaries zijn met 4 op 6 goed aan de competitie begonnen, voor Essevee had er meer ingezeten dan die 1 op 6.

De nieuwkomers lieten op zich wachten, met Peter Maes was de coach vertrokken die STVV naar het behoud had geleid. De verwachtingen waren dus aan de lage kant in Sint-Truiden, maar Hollerbach zette toch al goed collectief neer dat de maat wist te nemen van AA Gent en ook een punt ging sprokkelen op het veld van Charleroi. Een goed begin dat smaakt naar meer.

Bij Zulte Waregem overheersen heel andere emoties. Het kreeg in de vorige twee wedstrijden telkens een onterechte strafschop tegen, zo gaf ook het Referee Department aan. Daar koopt Zulte Waregem uiteraard weinig mee. Francky Dury zei na die matchen 'geen polemiek' te willen, maar het is wel een discussie die speelt. Er zal met argusogen gekeken worden naar scheidsrechter Lothar D'Hondt.

Eerste selectie Fadera

Die moet het treffen tussen STVV en Zulte Waregem in goede banen leiden. De Truienaars moeten het stellen zonder Konaté, Ito, Steuckers en Suzuki. Bij Zulte Waregem liggen Ciranni en Zarandia in de lappenmand. Bij de bezoekers is wel nieuwkomer Fadera voor het eerst geselecteerd.

Kunt u de uitslag voorspellen van STVV - Zulte Waregem? Bij BETFIRST kan u 2,05x uw inzet verdienen bij een zege van de thuisploeg. Een overwinning van Zulte Waregem levert u 3,65x uw inzet op, een gelijkspel zelfs 3,75x uw inzet!