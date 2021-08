Opstellingen Standard - Antwerp (Jupiler Pro League)

Kan Standard bevestigen of pakt Antwerp zijn eerste punten? Dat is de hamvraag bij de ontmoeting van deze twee clubs op Sclessin. De thuisploeg is een topclub die het financieel niet breed heeft, maar aardig aan het seizoen begon. De uitploeg is een traditieclub die de top wil bestormen.

Dat laatste gaat met horten en stoten. Antwerp mengde zich de voorbije seizoenen in de subtop, maar is in de eerste weken van het seizoen 2020-2021 nog een bouwwerf. Dan nog is het niet ingecalculeerd om verschillende weken met nul punten onderaan te bengelen. Liefst van al veegt RAFC zondagnamiddag de nul van de tabellen. Anderzijds willen de troepen van Mbaye Leye doorzetten na een 4 op 6. Met de zege bij Zulte Waregem was ook wel wat geluk gemoeid. Dat neemt niet weg dat de Rouches zich dit seizoen presenteren als een gedreven groep, die misschien wel in positieve zin kan verrassen. Lees HIER al wat er nog meer te weten is over deze boeiende affiche. Bij winst van Standard ontvangt u 2,25x uw inzet. Bij een zege van Antwerp 3,25x uw inzet en bij een gelijkspel 3,50x uw inzet! Waag nu je kans bij BETFIRST!