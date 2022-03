Volg Anderlecht-Oostende hier live vanaf 16u

Anderlecht moet winnen om AA Gent af te houden in de stand. Voor KV Oostende staat er eigenlijk niet veel meer op het spel. Degradatiezorgen hebben ze niet meer en voor de top acht komen ze ook niet meer in aanmerking. Voor de eer dan maar.

Bij Anderlecht is Amir Murillo geschorst na zijn twee gele kaarten tegen OH Leuven. De kans is groot dat Bogdan Mykhaylichenko aan de aftrap komt. Al zal Vincent Kompany ook eerst wel eens naar het mentale welzijn bij de Oekraïner polsen. Het alternatief is Kyllian Sardella. Voor de rest hoeft u niet al te veel wijzigingen te verwachten in het basiselftal.

Zeno Debast is nog geblesseerd en met Hannes Delcroix gaat Kompany geen risico's nemen. Dus staat Magallan -, die een goeie match speelde tegen Eupen - weer naast Hoedt.

Bij Oostende keert D’Haese terug na blessure, Duncan blijft out. Het viertal Medley-Wylin-Amade-Koziello valt naast de selectie.

