LIVE: De Laet in de basis, toch Nainggolan kapitein

In de vorige derby mocht Antwerp vieren. Op een tumultueuze middag besliste Radja Nainggolan de derby met een pareltje. Wat wordt het zondag? Bij Antwerp en Priske is het van moeten na de recente drie op twaalf. Beerschot kan dan weer zijn fans iets teruggeven na een zwart seizoen.

Antwerp: Brian Priske kan weer op Manuel Benson en Ritchie De Laet rekenen. Sander Coopman, Viktor Fischer en Björn Engels blijven in de lappenmand. Faris Haroun pakte in blessuretijd van de topper tegen Club Brugge zijn vijfde gele kaart van het seizoen en moet de derby vanop het strafbankje volgen.

Beerschot: Wouter Biebauw is opnieuw fit en neemt zijn plekje onder de lat weer in, Mike Vanhamel wordt naar de tribunes verwezen. Op Instagram leek de voormalige aanvoerder van de Ratten afscheid te nemen van Beerschot. Frédéric Frans en Marius Noubissi zijn out voor de derby.

De derby staat onder leiding van Nathan Verboomen. De wedstrijd is live te volgen op Voetbalkrant.com.

