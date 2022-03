Volg LIVE: Cercle Brugge komt op voorsprong tegen RC Genk!

Cercle Brugge ontvangt in eigen huis Racing Genk. De thuisploeg moet winnen om nog kans te maken op de Europe Play-Offs terwijl Racing Genk bij winst nog kans maakt op Europees voetbal. Tijd om vooruit te blikken.

Cercle Brugge staat op een 9de plaats in het klassement op 5 punten van nummer 8, Racing Genk. Dit duel zal mede beslissend zijn voor wie de Europe Play-Offs haalt. De heenmatch begin november eindigde in een 1-1 gelijkspel. Cercle Brugge kwam in de eerste helft op voorsprong en leek lang op weg naar de drie punten tot dat Bongonda in de 89ste minuut nog gelijk maakte.

Cercle Brugge

De Vereniging moet een aantal spelers missen in aanloop naar dit belangrijk treffen. Zo zijn Thomas Didillon en Boris Popovic er alvast niet bij omwille van blessures. Tot slot is Hannes Van Der Bruggen geschorst omwille van zijn dubbele gele kaart tegen KV Mechelen vorig weekend.

Racing Genk

De amper 20-jarige Maarten Vandevoordt staat voor een mijlpaal in zijn nog jonge carrière. De doelman speelt immers zijn 50ste wedstrijd in de Jupiler Pro League.

Een andere jonkie van Racing Genk zal er niet bij zijn op het veld van Cercle. Zo ondervindt Luca Oyen nog teveel hinder. Hij zal pas volgende week terug aansluiten bij de kern. Gerardo Arteaga is er ook niet bij omwille van een schorsing.

Met een gelijkspel schieten beide ploegen niet veel op, maar jij kan wel je inzet verdrievoudigd zien!