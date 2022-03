Volg Eupen-OHL vanavond live vanaf 21u00

OHL trekt zondag naar de Oostkantons voor 'een avondje Eupen'. De troepen van Marc Brys zijn gebrand om na de recente een op zes aan te knopen met een driepunter.

Eupen lijkt zo goed als gered. De Panda's tellen vijf punten meer dan Seraing en lijken zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Eupen heeft de voorbije dagen zijn wonden moeten likken na de bekeruitschakeling tegen Anderlecht. "Dat het seizoen nu maar snel voorbij is", zei een teleurgestelde Stef Peeters na afloop.

Voor OHL kan het seizoen niet lang genoeg duren. Brys en co dromen van de play-offs. Een zege is in die optiek een must, zeker na de recente een op zes tegen STVV en Anderlecht. In die twee wedstrijden konden de Leuvenaars niet scoren.

De match van zondagavond is live te volgen op Voetbalkrant.com. Aftrap Am Kehrweg om 21u.

