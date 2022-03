LIVE: Skov Olsen zorgt met zijn tweede voor 0-3.

Alfred Schreuder: "We bekijken of hij zal starten"

Club Brugge speelt om 20:45 op het veld van Seraing. Drie dagen na de pandoering van AA Gent en vooral de uitschakeling in de Croky Cup is het afwachten of de spelers van Club reactie tonen in de competitie. Op de persconferentie liet Schreuder weten dat De Ketelaere niet met zekerheid zal starten.