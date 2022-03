Volg Sint-Truiden - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen is nog altijd kandidaat om play-off 1 te halen. Het trekt wel gehavend naar Sint-Truiden, dat zelf ook verre van slecht bezig is en eerder dit seizoen al eens de drie punten pakte tegen Malinwa. Opent het voetbalweekend met een Mechelse revanche of niet?

Met een 10 op 12 heeft Sint-Truiden zich naar veilige oorden geknokt en gevoetbald. Het kan op het einde van de reguliere competitie ontspannen zijn kans gaan om er nog het maximale uit te halen. Het bouwt vooral voort op een goede organisatie: het verzamelde reeds drie clean sheets op rij en ook in de drie wedstrijd voordien slikte STVV telkens slechts één tegendoelpunt. Sterke defensie vs sterke aanval Bij KV Mechelen kan daar het schoentje wel eens wringen. Anderzijds heeft Mechelen dan weer enorme offensieve kwaliteiten en het voetbal op zich is zeker goed genoeg om mee te dingen naar een plek bij die top 4. Met onder andere nog een uitmatch tegen Club Brugge in het vooruitzicht, kan het zich voorts dan wel amper een misstap permitteren. Voldoende blessurezorgen bij beide teams. Koita ontbreekt wegens een voetblessure en Dony is eerder deze week ziek geweest. Voorts ook geen Van Dessel, De Ridder of Steppe bij STVV. Hashioka is geschorst. Bij Mechelen liggen Bijker (kuit) en Wouters (hamstring) in de lappenmand, net als Dailly en Dassy. Coucke en Walsh zijn twijfelachtig, Peyre en Souza geschorst.