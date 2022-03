Voorbeschouwing: Klampt Beerschot de laatste strohalm vast of zet AA Gent zijn inhaalrace voor de Champions Play-Off verder?

Beerschot moet er alles aan doen om zich nog te redden, terwijl AA Gent alles op alles zet om nog in de Champions Play-Off te geraken. Het contrast tussen beide kan niet groter zijn. Tijd om vooruit te blikken.

De heenmatch tussen beide partijen dateert al van 1 augustus vorig jaar. Die eindigde op 2-2. Met de rust stond het nog 2-0 voor AA Gent, maar Beerschot knokte zich terug in de partij. Een resultaat waar beide ploegen uiteindelijk best tevreden over waren. Alleen hadden ze beide wel niet gedacht dat het seizoen zo ging verlopen.

Beerschot

Met nog twaalf punten te verdienen en zeven achter op Seraing, heeft Beerschot nog een waterkans om de 17de plaats te behalen. Deze geeft recht op een barragewedstrijd tegen de 2de uit 1B. De opdracht voor Beerschot is dus simpel, winnen tegen AA Gent.

Dit zullen ze alvast moeten proberen zonder Thibault De Smet. Hij zit een schorsingsdag uit na zijn twee gele kaarten in de derby tegen Antwerp.

AA Gent

De Gentenaars zullen volop uitkijken naar de topper tussen Anderlecht en Antwerp. Minstens één van hun concurrenten zal punten verliezen deze middag in de strijd om de Champions Play-Off. AA Gent zal dus extra gemotiveerd aan de aftrap verschijnen.

Bij AA Gent zullen Bruno en Bezus er alvast niet bij zijn. Beide aanvallende spelers zijn geblesseerd.

Geloof je in een stunt van Beerschot? Zet dan in en win tot zevenmaal je inzet terug!