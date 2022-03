Voorbeschouwing: Een open partij met veel doelpunten? Dan kan wel eens het geval zijn in Cercle Brugge tegen KV Kortrijk

De thuisploeg heeft nog kans om mee te strijden voor Europees voetbal, terwijl de bezoekers niets meer te winnen of te verliezen hebben. Een open partij met veel doelpunten? Dan gaan we straks pas weten. Nu is het tijd om vooruit te blikken.

De heenwedstrijd tussen beide ploegen eindigde in een 0-2 overwinning voor Cercle Brugge. Dit dankzij twee doelpunten van Rabbi Matondo. De huurling van Schalke04 kwam dit seizoen al 22 maal in actie voor 'De Vereniging' waarin hij negenmaal tot scoren kwam.

Cercle Brugge

De thuisploeg kan, mits winst, wat dichter schuiven tot een plaats in de Europe Play-Offs. Al staat Racing Genk al wel 5 punten voor. Zolang het mathematisch nog kan, moet Cercle er blijven in geloven dat nog meedingen naar Europees voetbal een mogelijkheid is.

Hannes Van Der Bruggen keert alvast terug uit schorsing, maar Bruzzese is ziek en moet afhaken. Voor Didillon (gebroken vinger) en Popovic (voet) komt deze partij te vroeg.

KV Kortrijk

Voor de bezoekers is er niets meer te winnen of te verliezen dit seizoen. 'De Kerels' staan op een comfortabele 12de plaats. Na de uithaal in de derby is het seizoen voor KVK zo al wel geslaagd te noemen.

Tegen Cercle Brugge kunnen ze alvast niet rekenen op sterkhouder en kapitein Kristof D'Haene die geblesseerd moet afhaken. Osabutey en Gueye moeten tevens versterk laten voor deze wedstrijd.

