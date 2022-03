Volg LIVE: Wie kraait victorie in Limburgse derby?

Zondagmiddag om 16u ontvangt Racing Genk de buren van STVV voor een onversneden derby.

Sommige nieuwskanalen en kranten noemen de derby tussen RC Genk en STVV de Limbasico, naar analogie met de Clasico en de Vlasico (KV Kortrijk-Zulte Waregem). Maar die term krijgen we toch niet over onze lippen (of over ons toetsenbord). De Limburgse derby is al mooi genoeg.

RC Genk veel te verliezen

Voor de thuisploeg valt er niet veel meer te winnen, vooral veel te verliezen. Genk staat op de 8e plaats en kan met 10 punten achterstand op nummer 4 Anderlecht niet meer hopen op Champions Play Offs. Achter hen staat Cercle Brugge echter op 2 punten gereed om Genk uit die top 8 te knikkeren.

STVV mag blijven hopen

De bezoekers van STVV staan 6 punten achter op RC Genk en zouden met en overwinning ook weer helemaal mee doen voor een plekje in de top 8 en een bijhorend play off-ticket. Met nog wedstrijden tegen Beerschot, Zulte Waregem en Standard voor de boeg kan STVV nog veel punten sprokkelen in de laatste drie wedstrijden van het reguliere seizoen.

Heenwedstrijd

In de heenwedstrijd bracht Suzuki STVV op voorsprong in de blessuretijd van de eerste helft. RC Genk moest snel orde op zaken zetten maar dat duurde wel nog even. In minuut 73 scoorde Paintsil de gelijkmaker en 10 minuten later bracht Onuachu de verlossende tweede treffer.

