Volg KV Mechelen - Sporting Charleroi vanaf 16u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De laatste dagen nam de speculatie over een vertrek van Wouter Vrancken. De Europe play-off halen met KV Mechelen is eerst nog zijn opdracht. Dat geldt ook voor de tegenstander van dit weekend, Sporting Charleroi. Beide teams hebben evenveel punten.

Terwijl steeds meer berichten wijzen op een vertrek van Wouter Vrancken dit seizoen, benadrukt de trainer zelf dat alles nog mogelijk is. Het valt af te wachten hoe die berichten binnenkomen bij zijn spelers en of dat invloed heeft op de voorbereiding op de match van zaterdagnamiddag. Na twee gelijke spelen op rij zou het voor heel KV alvast deugddoen om nog eens de drie punten te kunnen pakken.

Sporting Charleroi heeft al betere periodes in het seizoen gekend. Na de kansloze nederlaag tegen Union (0-3) kostte het veel moeite om de zege bij Beerschot (2-3) te verwezenlijken en konden de Zebra's ook tegen Standard (0-0) niet imponeren. De troepen van Edward Still leunen wel nog altijd aan bij de subtop en bljiven een niet te onderschatten tegenstander.

Op zoek naar mathematische zekerheid

In principe komen beide ploegen mekaar straks tegen in de Europe play-off. Het komt er nu enkel op aan om zo snel mogelijk mathematische zekerheid hierover te verwerven. Wouters, Walsh, Youan, Dailly en Dassy ontbreken bij Mechelen wegens blessures, Vanlerberghe is geschorst. Bij Charleroi moeten ze enkel Bessilé missen.

