Volg OHL-Union live op Voetbalkrant.com vanaf 20u45

Union wil als leider play-offs in, OHL moet reageren na non-match in Eupen

OHL en Union trappen vrijdagavond speeldag 31 in de Jupiler Pro League op gang. Union wil in Leuven zijn fenomenale uitreeks nog wat straffer maken, terwijl Marc Brys een reactie van zijn spelers verwacht na de slappe vertoning in Eupen.