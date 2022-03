OHL-Union (live) opstellingen: 11' Schrijvers zet de strafschop (bij poging 2) om: OHL heeft de vroege voorsprong te pakken

OHL en Union trappen vrijdagavond speeldag 31 in de Jupiler Pro League op gang. Union wil in Leuven zijn fenomenale uitreeks nog wat straffer maken, terwijl Marc Brys een reactie van zijn spelers verwacht na de slappe vertoning in Eupen.

24' 4"

24

De bal schiet door tot bij Kozlowski, die te verrast is om de gelijkmaker binnen te leggen.

21

Nu wilt Union een strafschop voor vermeend hands van Keita, Lardot wuift het felle protest weg.

19

Lazare haalt wild uit, ruim over. Union probeert, maar vindt moeilijk gaten in de stugge organisatie van OHL.

13

Poginkje van Nielsen, maar geen probleem voor Runarsson.

11



Doelpunt van Siebe Schrijvers (Penalty)



9



Penalty voor OH Leuven



6

Fraaie een twee tussen Lapoussin en Undav. Lapoussin besluit pal op Runarsson. Intens begin van de wedstrijd.

2

Meteen Teuma, die verwoestend uithaalt. Het leer gaat maar nipt naast. Kaba haalt opgelucht adem: zijn foutje wordt niet afgestraft.

1

OH Leuven - Union SG: 0-0



OH Leuven: Soufiane Chakla - Kristiyan Malinov - Sebastien Dewaest - Siebe Schrijvers - Sory Kaba - Xavier Mercier - Musa Al-Tamari - Runar Alex Runarsson - Casper De Norre - Mandela Keita - Cenk Ozkacar

Bank: Pierre-Yves Ngawa - Thibault Vlietinck - Mykola Kukharevych - Levan Shengelia - Alexis De Sart - Louis Patris - Rafael Romo



Union SG: Koki Machida - Kacper Kozlowski - Bart Nieuwkoop - Casper Nielsen - Jean Thierry Lazare Amani - Deniz Undav - Christian Burgess - Teddy Teuma - Anthony Moris - Ismaël Kandouss - Loïc Lapoussin

Bank: Alex Millan - Kaoru Mitoma - Guillaume François - Lucas Pirard - Ilyes Ziani - Damien Marcq - Siebe Van Der Heyden

Vooraf