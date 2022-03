Standard-Seraing (live) 54' Seraing komt op voorsprong

Standard en Seraing sluiten in een rasechte Luikse derby speeldag 31 in de Jupiler Pro League af. Voor Standard de ideale gelegenheid om de overname door 777 Partners glans te geven met een sterke prestatie in eigen huis.

76' 57"

68

Scherp voorzet schot van Raskin, maar Dietsch staat goed op te letten.

64

Lucas Noubi

Mehdi Carcela



63

Bernier dolt met Noubi en bedient Mikautadze, die naast knalt.

60

Goede poging Amallah, Dietsch redt knap.

59

Dabila klimt het hoogst maar kopt pal in de handen van Henkinet.

55



Doelpunt van Antoine Bernier (Youssef Maziz)

Schitterende diepe bal van Maziz, ijskoud afgemaakt door Bernier.

53

Opare blijft liggen. Kan hij nog verder?

51

Zowaar nog eens een doelpoging. De vrijschop van Cafaro hobbelt in de armen van Dietsch.

46

Denis DrฤƒguลŸ

Selim Amallah



46

Damjan Pavlovic

Samuel Bastien







Rust





45

Gele kaart voor Ibrahima Cisse



33

Kansarme partij voorlopig.

33

Gele kaart voor Mathieu Cafaro



20

Maziz mag vrij aanleggen, maar de aanvaller van Seraing mikt een metertje voorbij de tweede paal.

10

Cafaro mag oprukken en uithalen, Dietsch redt niet zonder moeite.

6

Maziz gaat ervandoor, maar vergeet de 0-1 in doel te leggen.

1

Standard - Seraing: 0-0



Standard: Lucas Noubi - Gilles Dewaele - Moussa Sissako - Denis DrฤƒguลŸ - Niels Nkounkou - Renaud Emond - Merveille Bokadi Bope - Mathieu Cafaro - Nicolas Raskin - Laurent Henkinet - Damjan Pavlovic

Bank: Mehdi Carcela - Aron Dรถnnum - Arnaud Bodart - Selim Amallah - Abdoul Fessal Tapsoba - Samuel Bastien - Nathan Ngoy



Seraing: Kouadio-Yves Dabila - Mikael Dyrestam - Daniel Opare - Georges Mikautadze - Gerald Kilota - Antoine Bernier - Sami Lahssaini - Yahya Nadrani - Guillaume Dietsch - Ibrahima Cisse - Youssef Maziz

Bank: Maidine Douane - Alexandro Marco Craninx Joostens - Wagane Faye - Marius Mouandilmadji - Morgan Poaty - Fabrice Sambu - Elias Spago