Kan Antwerp de donkere wolken (even) verdrijven met winst tegen Zulte Waregem?

Na het verlies tegen Anderlecht moet Antwerp zich nog reppen om in de top 4 te eindigen. In de laatste eindsprint van drie wedstrijden staat zaterdagavond een duel tegen Zulte Waregem op het programma.

2-1 verlies op Anderlecht, een nipte 2-1 winst tegen Beerschot, 4-1 verlies tegen Club Brugge, 1-2 verloren van KV Mechelen en een nipte 0-1 overwinning tegen Seraing. De laatste 5 wedstrijden van Antwerp waren niet bepaald om duimen en vingers bij af te likken. En als er dan gewonnen werd, was het telkens nipt of zonder goed voetbal.

Het heeft ervoor gezorgd dat Antwerp is teruggezakt naar de 4e plek en vooral achter zich moet kijken want AA Gent staat één puntje achter The Great Old, klaar om het play off-ticket van Antwerp af te pakken.

In de laatste drie wedstrijden van het seizoen kan Antwerp zich geen misstap veroorloven. De komende drie speeldagen zijn tegen Zulte Waregem, op OH Leuven en op de laatste speeldag ontvangtt Antwerp Cercle Brugge.

Maar eerst Zulte Waregem dus, waar Timmy Simons eindelijk z'n draai gevonden lijkt te hebben als hoofdcoach. De kwalijke 5-0 derbynerderlaag tegen KV Kortrijk buiten beschouwing gelaten, is Essevee opnieuw aan het bouwen naar boven. De voorbije drie wedstrijden wonnen ze twee keer.

Tegen Antwerp kan Zulte Waregem zich verzekeren van het behoud. De 15e in de stand staat 6 punten voor op Seraing. Als ze dus beter doen dan de Luikenaars is het behoud zeker. Niet het objectief aan het begin van het seizoen, maar wel de bittere realiteit.

Om toch nog met een positieve noot terug te kunnen kijken op dit seizoen, zal Zulte Waregem zo sterk mogelijk aan het seizoen willen eindigen.

