LIVE: Ito zowaar met de gelijkmaker. 1-1

Club Brugge kan vanmiddag een gouden zaak doen in het klassement. Als het in eigen huis KRC Genk weet te verslaan komt Blauw-Zwart tot op vijf punten van leider Union dat vrijdag punten liet liggen tegen KV Oostende.

Club beschikt over een volledige fitte kern. Coach Alfred Schreuder staat dus opnieuw voor een moeilijke keuze: Noa Lang of Sargis Adamyan. Vorige zaterdag koos de Nederlandse coach niet voor zijn landgenoot, maar voor de Armeense goaltjesdief. Adamyan bedankte voor het vertrouwen door twee keer te scoren op het veld van KV Oostende. Lang mocht tien minuten voor affluiten invallen en liet een goede indruk achter, hoewel hij minstens een doelpunt had kunnen meepikken. Afwachten dus naar wie Schreuder's voorkeur uit gaat.

Opvallende afwezigheid bij KRC Genk is Gouden Schoen-winnaar Paul Onuachu. De Nigeriaanse spits voelt zich sinds woensdag ziek en trainde de voorbije dagen niet mee. Racing Genk verloor de Limburgse derby vorige speeldag en kan maar best punten sprokkelen als het zich wil plaatsen voor Play Off 2.

