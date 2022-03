Volg Gent-Anderlecht hier vanaf 18u30

Dat eerste duel tussen Anderlecht en Gent mogen we vergeten. Geen van beide ploegen stond toen al waar ze nu staan. We hopen dat het straks geen tactisch steekspel wordt, maar dat ze laten zien dat ze met recht de titel van 'best voetballende ploegen van het moment' verdienen.

Zes overwinningen op rij. Bij Gent zijn ze net op het juiste moment in vorm, al hadden ze al eerder in de top vier kunnen staan. "Het was niet zo dat het voorheen niet klikte, maar we lieten dit seizoen al veel punten liggen. Daardoor kwamen we in een situatie dat we alles moesten winnen", aldus Sven Kums. "Wat maakt dat iedereen er net nog wat meer voor gaat en dat alles nog net iets belangrijker wordt. Vergelijkbaar met vorig seizoen toen we alles op alles moesten zetten om PO2 te halen. Ik denk dat zo'n situaties het beste in ons naar boven halen."

Anderlecht heeft echter ook zijn puzzelstukjes laten passen. Wel staat Ashimeru op vier gele kaarten en kan Kompany hem straks moeten missen. "Dat heb ik hem wel eens gezegd, maar daarna laat ik het zo. Hij mag daar niet te veel mee in zijn hoofd zitten."

Kompany kan ook rekenen op een fitte kern, buiten Debast en Delcroix natuurlijk. Er hoeven dus weinig veranderingen in het basiselftal verwacht te worden.

Uiteraard zijn beide clubs aan elkaar gewaagd. Een gokje wagen? Bij betFIRST kan u vele kanten uit... Ga eens kijken via deze link!