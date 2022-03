Zaterdag staan er een aantal heel belangrijke duels op het programma in de Jupiler Pro League. Kan Seraing verder gaan met operatie redding?

"We willen de lijn doortrekken van wat we lieten zien op Sclessin", aldus coach Garcia van Seraing na de derbyzege in Luik.

En dan moeten er ook tegen OH Leuven punten gepakt worden om wie weet toch nog de degradatie via barragematchen nog sneller af te wenden.

Redden

"We willen ons redden", aldus Mikautadze. "En in voetbal kan alles, dus waarom niet ook nog de barrages vermijden?"

De Leuvenaars van hun kant willen na de zware thuisnederlaag tegen Union uitpakken met een goede prestatie.

Wie zal het halen? Beide ploegen kunnen bijna drie keer je inzet opleveren. Doe je voordeel via BetFIRST!