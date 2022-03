Volg STVV-Beerschot vanavond live vanaf 21u00

Voor Beerschot viel het doek op de vorige speeldag. Zondagavond trekken de Ratten naar Stayen, voor een overbodige wedstrijd tegen STVV. Coach Greg Vanderidt zal moeten puzzelen, maar gaf aan niet roteren om te roteren. Met zes wedstrijden zonder nederlaag is STVV dan weer boordevol vertrouwen.

De coach van Beerschot gaf aan dat Avenatti, Biebauw, Van den Bergh, Dom, Pietermaat én Lemos twijfelachtig zijn voor de verplaatsing naar Stayen. Neem daarbij nog de blessures van Frans, Noubissi en Sebaoui en je weet dat de spoeling erg dun is geworden bij Beerschot. Wie zeker zou starten, is Dante Rigo. Beerschot wil naar volgend seizoen toe kijken welk vlees ze met de van PSV gehuurde middenvelder in de kuip hebben.

STVV is dan weer bezig aan een sterke reeks. De Kanaries zijn al zes wedstrijden op rij ongeslagen, vorige week pakten ze de scalp van Racing Genk in de Limburgse derby. Door de opmars is STVV plots in de running voor een plaatsje in de top acht.

Bernd Hollerbach kan tegen Beerschot geen beroep doen op de geblesseerde De Ridder, Van Dessel en Steppe. Konaté moet een speeldag brommen.

