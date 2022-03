Volg Union-Oostende hier live vanaf 20u45

Union SG kan vanavond de concurrentie alvast onder druk zetten als ze winnen van KV Oostende. De Kustjongens komen alvast niet op volle sterkte afgezakt.

Bij Union staan Teuma, Lapoussin en Amani op één kaart van schorsing. Vanzeir zit uiteraard nog steeds op de tribune. Kozlowski neemt zijn plaats in de basis in. Voor Union kan een zege heel belangrijk zijn met het oog op de play-offs, want Club Brugge speelt tegen Genk en Anderlecht tegen Gent. De concurrentie kan dus punten laten liggen.

Oostende-trainer Vanderhaeghe heeft wel de nodige problemen. Voor Capon en Ndicka komt deze match nog te vroeg, zij raken normaal gezien wel speelklaar voor de thuismatch tegen Seraing. Atanga is ziek en mist ook de match. Enkele andere spelers kampten de voorbije week met ziekteverschijnselen of kwaaltjes. Er werd pas vandaag beslist wie fit genoeg is om te spelen.

