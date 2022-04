LIVE Anderlecht-Charleroi: Anderlecht kan bij winst over Gent wippen naar top vier

Antwerp liet al geen punten liggen tegen OH Leuven en dus heeft Anderlecht maar één taak: winnen tegen Charleroi. De Carolo's blazen dit seizoen warm en koud. 't Is dus afwachten wat het straks wordt in het Lotto Park.

Bij Anderlecht dus geen Majeed Ashimeru, die nog een paar weken out is met een enkelblessure. Zijn plaats wordt normaal gezien ingenomen door Kristoffer Olsson, als Kompany niet met een verrassing aankomt. De rest van de ploeg blijft hetzelfde, want zowel Zirkzee als Kouamé zijn fit voor de dienst bevonden.

"We gaan niet rekenen, we gaan gewoon onze taak proberen doen en dat is zes op zes halen", aldus Vincent Kompany. "Of het een voordeel is dat we straks al weten wat onze concurrentie gedaan heeft? Pff, ik hoop dat we een bubbel kunnen creëren en ons afsluiten van al de rest."

Charleroi heeft weinig problemen. Het basiselftal van de laatste weken zal aan de aftrap staan. Met man-in-vorm Bayo dus.

