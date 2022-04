voorbeschouwing: Beerschot kan scherprechter spelen in het titelduel al moet het dan wel voorbij een onder stoom zijnde Club Brugge

Beerschot ontvangt in eigen huis vanavond nummer twee in het klassement Club Brugge. Terwijl de Bruggelingen op jacht zijn naar Union is het voor Beerschot nog een verplicht nummertje dat ze moeten afwerken. Of juist niet? Tijd om vooruit te blikken.

De heenmatch in Jan Breydel dateert al van 22 augustus vorig jaar. Club Brugge won uiteindelijk met 3-2 na een beladen wedstrijd waarin twee rode kaarten vielen en negen gele kaarten. Beerschot Voor de mannen van het Kiel zit het seizoen er al feitelijk op. De degradatie is een feit en de laatste twee wedstrijden zijn ineens pittig. Nu Club Brugge en dan volgt Union. Dit geeft Beerschot de kans om mogelijks toch nog enige glans aan het seizoen te geven en wie weet zelfs scherprechter te zijn in het titeldebat. Coach Greg Vanderidt moet wel een aantal belangrijke pionnen missen. Zo is smaakmaker Sebaoui nog niet van de partij net als Pietermaat, Noubissi, Frans en tot slot Biebauw. Het zal dus wederom puzzelen worden. Club Brugge Het liep even moeizaam bij Club Brugge, maar de motor is nu echt op gang geschoten. Juist op tijd voor de play-offs en als grootste uitdager voor Union op dit moment. Drie punten op Beerschot zijn dus cruciaal in de titelstrijd. Club Brugge kan rekenen op een volledig fitte kern. Alleen Tajon Buchanan krijgt rust. De Canadese international komt pas vandaag terug en Schreuder wil geen risico nemen met zijn goudhaantje.