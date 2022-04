LIVE: Na 5 minuten staat het al 1-1 in #CERGNT

AA Gent is op een roze wolk de interlandbreak ingegaan na een overwinning tegen Anderlecht die hen een plekje in de top 4 opleverde.

Maar nu wordt het zaak voor de troepen van Hein Vanhaezebrouck om die plek in de top 4 te behouden. Daarvoor is maar één ding dat zekerheid biedt: 6 op 6 pakken in de resterende twee wedstrijden tegen Cercle Brugge en OHL.

Voor Cercle Brugge wordt het treffen tegen AA Gent een emotionele namiddag. De vereniging speelt namelijk haar eerste wedstrijd na het overlijden van Miguel Van Damme eerder deze week.

In theorie maakt Cercle Brugge ook nog kans op een plaatsje voor de top 8 maar dan moet er wel 6/6 gepakt worden tegen Gent en Antwerp in de laatste twee wedstrijden.

Voor AA Gent staat er dan nog net iets meer op het spel. Bovendien zijn de Buffalo's bezig aan een fantastische reeks van 21 op 21 in de competitie. Met Tarik Tissoudali in de spits heeft AA Gent een spits lopen die in bloedvorm zit. De Marokkaan was deze week nog goed voor een doelpun voor zijn land en had zo een aandeel in de WK-kwalificatie van Marokko (dat in de groep van België geloot is).

