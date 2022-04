Volg KV Mechelen - KV Kortrijk vanavond om 18u30 op VOETBALKRANT.COM!

Er is nog altijd spanning rond de eventuele deelname aan de play-offs voor KV Mechelen. Verdwijnt die dit weekend of blijft die duren tot op de laatste speeldag?

Als het aan de Mechelaars ligt, willen ze die uiteraard zaterdagavond wegnemen en mathematische zekerheid verwerven over deelname aan de Europe play-offs. Met nog een uitwedstrijd bij Club Brugge in het verschiet zal Malinwa er alles aan doen om het niet te laten aankomen op de slotspeeldag. Dan mag er niet met de punten gemorst worden, zoals de voorbije vier wedstrijden wel het geval was door telkens gelijk te spelen.

© photonews

Bij KV Kortrijk daarentegen zouden ze maar al te graag nog in de running willen zijn voor die Europe play-offs. Dat is echter niet het geval: een uitgeblust KVK verloor zijn laatste vier matchen. Voor de West-Vlamingen wenkt het einde van het seizoen. De vraag is dan ook of coach Belhocine zijn ploegen alsnog kan oppeppen om er in Mechelen het beste van te maken.

Beide ploegen moeten wel wat spelers missen. Bij de thuisploeg geen Wouters, Kaya, Dailly, Dassy of Wenssens. De Kerels moeten het dan weer stellen zonder Gueye, Osabutey, D'Haene, Vandendriessche en Selemani.

