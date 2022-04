Eerste basisplaats voor Van Damme bij Standard en slechts één wijziging bij Union. Volg het hier LIVE

Vijf nieuwe namen bij de thuisploeg. Van Damme staat voor het eerst in de basis. Carcela krijgt ook een basisplaats in wat mogelijks zijn afscheidsmatch wordt. Sissako, Pavlovic en Amallah zijn de andere drie namen. Bij Union slechts één wissel, Mitoma start in de basis.

13:30

Standard: Joachim Van Damme - Gilles Dewaele - Moussa Sissako - Noë Dussenne - Mehdi Carcela - Renaud Emond - Selim Amallah - Merveille Bokadi Bope - Mathieu Cafaro - Laurent Henkinet - Damjan Pavlovic

Bank: Gojko Cimirot - Denis Drăguş - Niels Nkounkou - Abdoul Fessal Tapsoba - Samuel Bastien - Nathan Ngoy - Matthieu Epolo



Union SG: Bart Nieuwkoop - Jonas Bager - Casper Nielsen - Jean Thierry Lazare Amani - Deniz Undav - Christian Burgess - Teddy Teuma - Kaoru Mitoma - Siebe Van Der Heyden - Anthony Moris - Loïc Lapoussin

Bank: Cameron Puertas - Alex Millan - Guillaume François - Lucas Pirard - Ilyes Ziani - Damien Marcq - Ismaël Kandouss

Vooraf





Kan dit Standard iets betekenen tegen een Union SG dat op titelkoers is? Bart De Vré

voorbeschouwing: Kan dit Standard iets betekenen tegen een Union SG dat op titelkoers is? Voor Standard is het aftellen naar het seizoenseinde terwijl Union nog volop bezig is met de titelstrijd. Tijd om vooruit te blikken. De heenmatcht was één om snel te vergeten voor Standard. Ze kregen er namelijk van Union vier rond de oren in het Dudenpark. Dante Vanzeir nam een hattrick voor zijn rekening en Casper Nielsen opende de score. De voorbode van het verschil tussen deze twee ploegen door heel de competitie. Standard Niets meer te winnen voor Standard dit seizoen. Het is wachten op de zomermercato tot de nieuwe investeerders hun portefeuille opentrekken voor de broodnodige versterkingen. Bij Standard zijn Laifis, Raskin en Peeters er alvast niet bij. Het drietal is geblesseerd en zal de wedstrijd noodgedwongen vanaf de zijlijn moeten beleven. Union Union moet het nog steeds doen zonder Vanzeir die geschorst is. Geen hattrick vandaag dus voor de kersverse Rode Duivel. Lynen staat ook nog steeds aan de kant met een blessure. Felice Mazzu kan dus rekenen op een zo goed als volledige kern om het verschil met de concurrenten zo groot mogelijk te houden.

Prono Standard - Union SG

Standard wint Gelijk Union SG wint

Standard wint Gelijk Union SG wint 14.74% 16.14% 69.12% Populairste 1-2

(83x) 1-3

(46x) 0-2

(36x)

Vergelijking Standard - Union SG

Positie

13 1

Punten

36 71

Gewonnen

9 22

Verloren

14 5

Gescoorde doelpunten

31 70

Doelpunten tegen

45 26

Gele kaarten

105 75

Rode kaarten

6 4

Onderlinge duels gewonnen