Volg Antwerp-Cercle Brugge hier live vanaf 20u45

Beide ploegen willen de reguliere competitie mooi afsluiten. Voor Cercle Brugge is het na deze match gedaan voor dit seizoen en dus willen ze nog één keer uitpakken. Antwerp wil dan weer vertrouwen opdoen voor de play-offs.

Brian Priske moet zowel Aurelio Buta als Birger Verstraete missen. Nainggolan en Yusuf staan op vier gele kaarten, maar die vallen na de reguliere competitie weg. Dus ze kunnen best spelen.

Ritchie De Laet is dan weer een twijfelgeval. De verdediger kampt met een darmprobleem. “Ritchie heeft de voorbije weken enkele onderzoeken ondergaan waaruit blijkt dat hij een darmprobleem heeft”, liet Antwerp weten via de clubwebsite. “Dat probleem is onder controle, maar kan af en toe voor zeer vervelende hinder zorgen. Daardoor is het vaak pas kort van tevoren duidelijk of spelen en trainen mogelijk is. Ritchie zal wellicht nog trainingen en wedstrijden missen, maar samen met de medische staf doet hij er alles aan om zijn ploeg van dienst te kunnen zijn in de Champions' play-offs.”

Bij Cercle Brugge is doelman Didillon nog steeds geblesseerd en is Utkus geschorst.

