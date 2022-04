Club Brugge is Inefficiënt, maar wint wel met 2-0 van KV Mechelen en start met 24 op 24 aan de Champions Play Offs

Club Brugge ontving thuis KV Mechelen op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Club was op zoek naar drie punten die het zeker kon gebruiken met het oog op de Champions Play offs.

De bezoekers waren al zeker van een plek in Play Off 2, voor Club was het de uitgelezen kans om uit te lopen op én eventueel het gat te de dichten met de concurrentie.

In een aardig volgelopen zonnig Jan Breydel was het in de eerste helft al Club Brugge wat de klok sloeg. Blauw-Zwart domineerde maar morste met de kansen. De connectie tussen Lang en Adamyan zat goed, maar een gebrek aan efficiëntie was vooral te merken bij die laatste. De Armeniër scoorde afgelopen weken aan de lopende band, maar kreeg de bal niet voorbij Coucke die uitpakte met verschillende knappe reflexen. Ook de dwarsligger voorkwam een treffer van de Brugse nummer negen. Buchanan met een heerlijke dribbel en idem voorzet, maar de voorsprong bleef uit.

Op het halfuur was het dan toch raak voor Club. Uitgerekend Rits, die dit seizoen ook vaak het net weet te vinden, scoorde tegen zijn ex-club. Vanaken schotelde de bal panklaar op het penaltypunt voor Rits die niet twijfelde en de bal voorbij Coucke schoof, Club met een verdiende voorsprong de rust in. KV Mechelen was nergens.

Club vatte de tweede helft slordig aan met slechte inspeelpasses en dom balverlies. De explosiviteit van in de eerste helft was zoek. Op enkele kansjes van Rits en Lang na was er geen gevaar. In het slotkwartier bracht Schreuder dan toch Charels De Ketelaere, die oorspronkelijk rust kreeg met het oog op de Play Offs.

De Ketelaere zorgde voor de nodige schwung en dreigde enkele seconden na zijn invalbeurt al met een kopbal. Olsen nam in het slotkwartier dan toch de Brugse zenuwen weg met een kruiselingse volley, 2-0. Slordig wegwerken van de Mechelse verdediging kwam KV duur te staan. De Ketelaere beloonde zijn sterke invalbeurt nog met een knap doelpunt, maar de VAR besliste daar anders over.

Club Brugge pakt zo 24 op 24 en trekt als mogelijke titelkandidaat aan de Champions Play Offs. KV Mechelen zal in PO2 vertoeven.