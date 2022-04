Zondagavond rondom 20.20 uur weten we welke teams in welke play-off zullen spelen. In Gent staat nog wel wat op het spel.

Om te beginnen moet AA Gent natuurlijk sowieso in eigen huis winnen van OH Leuven. Enkel dan is er nog een mogelijkheid dat play-off 1 wordt gehaald. Anderlecht moet dan punten laten liggen op bezoek bij KV Kortrijk, maar daar kunnen of moeten de Buffalo's natuurlijk niet naar kijken. Mirakel? "We moeten hopen op een klein mirakel", gaf Alessio Castro-Montes vooraf nog mee. Als de top-4 niet wordt gehaald, moet er revanche genomen worden in de bekerfinale tegen Anderlecht. Vadis Odjidja is er nog niet bij, terwijl ook Okumu onzeker was voor de Buffalo's. Bij OH Leuven staat er niets meer op het spel. Wie zal het halen? De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Leuvenaars kan al vier keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!