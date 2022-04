Volg Kortrijk-Anderlecht hier live vanaf 18u30

't Is simpel: winnen en Anderlecht zit zeker in de Champions' Play-offs. Vincent Kompany wil zijn ploeg zonder druk zien spelen en gewoon de taken uitvoeren die hen opgelegd zijn. Dan komt het wel goed, meent de coach van paars-wit.

Als Anderlecht het niveau haalt van die eerste helft tegen Charleroi zien we KV Kortrijk hen niet al te veel in de weg leggen. Kompany gaf uitzonderlijk geen wedstrijdselectie vrij voor de match, maar de kans dat Yari Verschaeren erin zit, is behoorlijk klein. Als we afgaan op vorige week krijgt Anouar Ait El Hadj nog eens een basisplaats. Ook Ashimeru is er niet bij. Zijn plaats wordt uiteraard ingenomen door Kristoffer Olsson, die vorige week een goeie beurt maakte tegen de Carolo's. Voor de rest wordt er uiteraard gerekend op het spitsenduo Kouamé-Zirkzee. Zij zullen beslissend moeten zijn. Bij Kortrijk spoten ze mist over de beschikbaarheid van Faïz Selemani, hun belangrijkste speler. Als wij mogen gokken, gaat de aanvaller er niet bij zijn. Hij wil na dit seizoen een transfer en zal geen onnodige risico's meer willen lopen. Uiteraard is Anderlecht torenhoog favoriet. Winst van Kortrijk staat bij betFIRST al genoteerd op 8.50.