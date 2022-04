Straks Live: Pakt Racing Genk laatste ticket voor Europe Play Offs op veld van Seraing?

Racing Genk begon met veel verwachtingen aan het seizoen maar moet tot de laatste speeldag strijden voor een plekje in de top 8.

Aan het begin van het seizoen had Racing Genk -niet voor de eerste keer- stevig ingekocht. Maar zowel Iké Ugbo en Carel Eiting stelden teleur en gingen in de winter opnieuw (voor even) weg. Van Mike Trésor werd ook heel veel verwacht maar ook de creatieve middenvelder komt er niet elke wedstrijd even goed door.

Na de stevige remontada in de champions play offs van vorig jaar waren De Limburgers de ploeg bij utistek om Club Brugge te kietelen maar dat draaide anders uit. John Van Den Brom werd de laan uitgestuurd na matige resultaten en ook Bernd Storck slaagt er momenteel nog niet in om van RC Genk een goed geoliede machine te maken. Na het mislopen van de top 4 is er wel één doel dat Storck moet halen met zijn ploeg en dat is de top 8.

Ondanks het hobbelige parcours van RC Genk hebben ze dat ticket voor de Europe Play offs volledig in eigen handen. De opdracht zondagavond is simpel: winnen op het veld van Seraing. Gelijkspelen of verliezen kàn, maar dan mag STVV niet beter doen.

Bovendien heeft Seraing niets meer om voor te spelen. Les Métallos zijn zeker dat ze 17e zullen eindigen en tegen RWDM moeten utivechten wie er naar 1A gaat en wie richting 1B verdwijnt. Zullen ze de risico's schuwen met het oog op de dubbele confrontatie met RWDM? Of zal Genk met lood in de benen punten laten liggen op Seraing? U volgt het hier live vanaf 18u30.

