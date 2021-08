Vanavond wacht de topper tussen Charleroi en Antwerp: Carolo's zonder Ilaimaharitra, drie nieuwe namen bij Antwerp

Er staat vanavond een leuk duel op het programma in de Jupiler Pro League. Charleroi neemt het namelijk op tegen Antwerp. De Carolo's staan op een uitstekende vierde plaats, terwijl ook Antwerp opnieuw naar boven kan kijken na de knappe zege op het veld van Standard.

Charleroi verloor dit seizoen nog niet en staat voorlopig op een knappe vierde plaats met 5 op 9. De Carolo's missen vanavond wel drie spelers, want Ilaimaharitra, Willems & Nkuba zijn er niet bij tegen Antwerp.

Antwerp maakte vorig weekend een uitstekende indruk op het veld van Standard. De ploeg haalde het met 2-5 na vijf doelpunten van Frey. De spits is vanavond dus een speler om in de gaten te houden, maar het is ook uitkijken naar Sam Vines, Bjorn Engels en Koji Miyoshi. Zij zitten voor het eerst in de selectie dit seizoen.

Kan Antwerp bevestigen na de overwinning op het veld van Standard?