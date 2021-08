Nog steeds meer doelpunten gewenst maar eerste en oververdiende zege is binnen voor AA Gent

AA Gent en KV Mechelen hadden allebei meer verwacht van de competitiestart. Bij de Buffalo's lag het vooral aan het scorende vermogen. Dat was ook te merken in deze match, want Gent had kansen om veel meer te scoren. Treffers van Ngadeu en Nurio volstonden wel voor een oververdiende zege.

Vanhaezebrouck bracht drie andere namen in zijn elftal, Vrancken voerde vier wijzigingen door. Bij Gent zijn ze die rotaties gewoon, bij Mechelen is dat een ander verhaal. Ook al speelde de afwezigheid van Bijker (ziek) en Mrabti (geblesseerd) ook een rol. In elk geval: Vrancken had de oplossingen voor de minpunten in zijn ploeg nog niet gevonden. Net als tegen Eupen ontbrak het Malinwa enorm aan duelkracht op het middenveld.

Tegen een ploeg als Gent dat het leer kan monopoliseren, kom je dan amper onder de druk uit en dat was ook het geval in de Ghelamco Arena. De enige op niveau bij de Mechelaars was doelman Coucke, die Tissoudali enkele keren het scoren kon beletten. De afwerking van diezelfde Tissoudali was dan ook niet super, al was hij wel bedrijvig.

Verdediger Ngadeu deed wel de netten trillen: de Kameroener joeg de 1-0 na een hoekschop aan de tweede paal hoog in de touwen. KV Mechelen werd door Gent compleet onder de voet gelopen, zowaar nog meer in het begin van de tweede helft. Odjidja, Malede en Tissoudali hadden allen de 2-0 aan de voet. De kans van Odjidja was het resultaat van een niet optimaal uitgespeelde counter, zijn ploegmaats stuitten op Coucke.

Dat was het verhaal van de match: AA Gent had gezien zijn complete meesterschap veel meer moeten scoren en dan blijft het opletten voor dat spreekwoordelijke deksel op de neus. Cuypers kwam daar ei zo na mee af, Bolat stopte het schot van de invaller met de voet. In de extra tijd zorgde Nurio bij een tegenstoot na een Mechelse vrijschop voor de verlossende 2-0.

