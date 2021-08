Volg AA Gent - KV Mechelen LIVE

64

Het spelbeeld blijft ondertussen nog altijd ongewijzigd: het is vooral Gent dat de bal heeft en KV Mechelen dat er achteraan moet hollen.



60

Een uur gevoetbald. KV Mechelen heeft een stormloop van Gent overleefd en laat met dat schot van Gouet zien dat het toch nog niet helemaal uitgeteld is. Uitkijken tot wat de invallers bij de bezoekers in staat zijn.



57

Bolat pareert schot van Gouet

Daar is een eerste schot tussen de palen van KVM. Invaller Gouet haalt uit, Bolat pareert.



56

Gele kaart voor Vinicius de Souza Costa





55

Gele kaart voor Sven Kums





54

Gustav Engvall

Samuel Oum Gouet





54

Geoffrey Hairemans

Maryan Shved





54

Deze keer is het vizier van De Sart minder goed afgesteld: een volgend afstandsschot zoeft ruim over.



53

Ferdy Druijf

Hugo Cuypers





50

De Sart plaatst de bal van op afstand net naast.



48

Gentse dreiging houdt aan

En daar is Gent opnieuw! Coucke moet twee keer met een redding komen en is veruit de beste man bij KVM. De pogingen waren van Malede en Tissoudali.



47

Gent laat 2-0 liggen op counter

Meteen een snedige Gentse counter en KV heeft maar één man meer achteraan. Dit moet de 2-0 worden... neen! Odjidja kan niet goed bij de pass van Tissoudali.



46

We zijn er weer aan begonnen in de Ghelamco Arena.



45

Tissoudali verdubbelt score niet

Odjidja verovert de bal en speelt Tissoudali aan. Die is een pak beweeglijker dan de Mechelse defensie, maar zijn afwerking is ondermaats. Coucke kan redden.



42

Het spel ligt even stil nadat Hairemans De Sart aantrapte.



38

Swers nu eens met een positieve actie: fraaie rush naar voren van de rechtsachter van Malinwa, zijn voorzet bereikt evenwel geen ploegmaat.



35

KV Mechelen bakt er voorlopig niets van in deze eerste helft. Het heeft vooral problemen aan zijn rechterkant en uit de druk onderuit komen is ook al een hele opgave. Zo is het nog altijd wachten op de eerste bal tussen de palen van KVM.



32

Mechelen is in hetzelfde bedje ziek als vorige week tegen Eupen: het heeft te weinig duelkracht op het middenveld.



28



Doelpunt van Michael Ngadeu (Vadis Odjidja)

Een hoekschop botst door tot aan de tweede paal en daar kan Ngadeu van dichtbij hoog in doel trappen.



24

Malede op vuisten van Coucke

Odjidja speelt Malede aan. Die schiet naar de korte hoek. Daar ligt ook Coucke en die kan pareren.



21

Bij Mechelen zullen ze er toch in moeten slagen om de Gentse aanvallen vroeger te stuiten, anders gaat het verkeerd aflopen voor geelrood, dat vandaag in het bordeauxrood speelt.



17

Kums draait de bal over doel.



16

Gent combineert opnieuw tot diep in de Mechelse zestien. Nurio met de voorzet aan de achterlijn, ,Coucke tikt de bal op het dak van het doel.



12

Malede tikt terug tot bij Tissoudali. Die krijgt dan toch wat druk van de verdedigers en trapt over.



9

Bij KV Mechelen was het ook even uitkijken hoe ze het gingen invullen met die nieuwe namen. Souza is zoals verwacht opgeschoven naar het middenveld en Walsh speelt op de linksachter. Twee van de vier wijzigingen die Vrancken doorvoerde was overigens deels uit noodzaak: Bijker is ziek en Mrabti geblesseerd.



6

Engvall wurmt zich door de Gent-defensie. Het schot van de Zweed gaat wel ruim over.



4

Enorme kans Tissoudali

Al meteen een enorme kans voor Tissoudali. Hij krijgt de bal van dichtbij niet voorbij Coucke.



3

De Sart krijgt aan de tweede paal zijn hoofd tegen de bal, maar kan niet anders dan over koppen. Gent is overigens begonnen met Malede in de basis, Bruno is nog uitgevallen.



1

De bezoekers hebben afgetrapt.



1

KAA Gent - KV Mechelen: 0-0





15:09

Opstellingen

KAA Gent: Sinan Bolat - Andreas Hanche-Olsen - Michael Ngadeu - Bruno Godeau - Alessio Castro-Montes - Julien De Sart - Sven Kums - Vadis Odjidja - Nurio Fortuna - Tarik Tissoudali - Yonas Malede

Bank: Joseph Okumu - Christopher Operi - Giorgi Chakvetadze - Laurent Depoitre - Davy Roef - Andrew Hjulsager - Adewale Oladoye



KV Mechelen: Gaëtan Coucke - Iebe Swers - Sheldon Bateau - Jordi Vanlerberghe - Sandy Walsh - Geoffrey Hairemans - Rob Schoofs - Vinicius de Souza Costa - Nikola Storm - Gustav Engvall - Ferdy Druijf

Bank: Hugo Cuypers - Maryan Shved - Samuel Oum Gouet - Jannes Van Hecke - Onur Kaya - Yannick Thoelen - Thibault Peyre