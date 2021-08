Volg Racing Genk-OHL hier live vanaf 20u45

Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League kan Racing Genk zich de komende weken volop toeleggen op de competitie. Zaterdagavond komt met OHL een taaie klant over de vloer in de Luminus Arena.

Net als in de heenwedstrijd ging de bekerwinnaar afgelopen dinsdag met 2-1 onderuit tegen Shakhtar Donetsk. Geen Champions League dus voor de Limburgers, maar de poules van de Europa League. Zaterdag wacht alweer de volgende opdracht voor de troepen van John van den Brom: OHL. Genk begon aan de competitie met een slappe een op zes, maar vorig weekend boekten ze in extremis een eerste zege. Het was uitgerekend Daniel Munoz, een paar dagen eerder nog de antiheld tegen Shakhtar, die in blessuretijd voor de 1-2 zorgde tegen de Kerels. John van den Brom kan tegen OHL geen beroep doen op flankverdedigers Preciado en Jukleröd. Kouassi is terug in Genk nadat hij met Ivoorkust op de Olympische Spelen actief was, maar de wedstrijd van zaterdag komt nog te vroeg voor hem. SQUAD ๐Ÿ”ตโšช



โ–ถ ๐Ÿฎ๐Ÿญ ๐˜€๐—ฝ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜€, dezelfde als in Kortrijk: https://t.co/YHhi8tkfBN#krcgenk #mijnploeg #gnkohl pic.twitter.com/Ic6ezjT0Uf — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 13, 2021 Drie 'Genkies' OHL begon aan het seizoen met drie gelijke spelen. Telkens 1-1, telkens Thomas Henry aan het kanon. Ook tegen Genk zullen veel ogen gericht zijn op de Franse spits, nog steeds grof wild op de transfermarkt. Op Aguemon na beschikt Marc Brys op een volledig fitte kern. Met Dewaest, De Norre en Schrijvers worden drie ex-spelers van Racing Genk aan de aftrap verwacht. De wedstrijd tussen Racing Genk en OHL is vanavond live te volgen op voetbalkrant.com vanaf 20u45. Vierde gelijkspel op rij voor OHL? Check BetFIRST voor de meest interessante odds en waag uw kans.