KV Oostende kan op het veld van Seraing een gooi doen naar de leidersplaats

KV Oostende heeft zijn start in de competitie niet gemist en kan nu ook een gouden zaak doen. Mits een beetje geluk pronkt het zaterdag alleen op de leidersplaats, al moet er dan wel eerst gewonnen worden van Seraing. Het zal voor de Kustboys alleszins een emotionele avond worden.

Want voor de aftrap zal er in het Stade du Pairay een minuut stilte gehouden worden voor Franck Berrier. Het clubicoon overleed aan de gevolgen van een hartstilstand. De club reageerde via sociale media aangeslagen op het tragische nieuws.

Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier (37). Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten.



We wensen alle nabestaanden veel sterkte toe in deze moeilijke tijden !

Alexander Blessin zal de kopjes van zijn jongens dus moeten leegmaken. KV Oostende kan namelijk met een overwinning (alleen) naar de leidersplaats wippen, het is dan wel afhankelijk van het resultaat tussen Union en KV Kortrijk. De Duitse trainer kan alvast rekenen op dezelfde namen. Enkel McGeehan, Jakel, Capon en Boonen vertoeven nog steeds in de ziekenboeg.

De promovendus daarentegen zal de zure nederlaag tegen Anderlecht (3-0) willen doorspoelen. Ondanks de 3 op 9 houdt Seraing vast aan zijn aanvallende filosofie, al bracht dat voorlopig zéér weinig op. Vorige week werden (individuele) foutjes in het Lotto Park genadeloos afgestraft.

Smeekbede van Condom

Er moeten dus dringend punten gepakt worden in ‘Operatie behoud’, maar de paniek in Luik slaat toe. Trainer Jordi Condom moet het in zijn defensie doen zonder de geschorste Benjamin Boulenger. Ook de geblesseerden Bernier, Lahssaini en Sanogo zijn er vanavond niet bij.

De Spaanse coach smeekte op zijn persconferentie voor de nodige versterkingen: “Ik wil 5-6 nieuwe namen en heb bij het bestuur al proberen pushen om een complete kern te hebben."

Hoge belangen dus bij beide ploegen. Aftrap om 18 uur 30 in het Stade du Pairay.